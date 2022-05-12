"Старий маразматік Путін". Розвідка перехопила розмову окупанта зі знайомою

Розвідка України перехопила чергову розмову окупанта. Цього ж разу, російський військовий поділився своїми враженнями від голови Кремля Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Окупант був здивований тому, що торішній парад скасували через пандемію коронавірусу, однак Кремлю не завадили умови війни, аби організувати "святкування" в поточному році.
"Сьогодні Путін (президент Російської Федерації, - ред.) на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?", - відзначила знайома російського військового.
У відповідь окупант назвав Путіна "старим маразматиком".
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що розвідка оприлюднила імена російських пілотів, які бомбардували міста України.
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