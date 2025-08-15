Стартував проект "Гуманна освіта та волонтерство". Як може змінитися шкільна програма?

Що пропонує проект?

Благодійний фонд UAnimals та один з лідерів українського зооринку Suziria Group розробили плани уроків, зошити з практичними завданнями, інтерактивні ігри та презентації, які викладач може використовувати у навчальному процесі. Партнерами проекту стали методологи та вчителі НУШ, освітній центр "МрійДій" та ГС "Освіторія". Всі матеріали базуються на актуальних державних стандартах та підходах Нової української школи.



"Ми розуміємо, наскільки важливо інвестувати в системні зміни, а не точкові рішення, діяти на випередження, орієнтуватись не лише на кількісні показники, а й слідкувати на якісними результатами. Результати проекту творитимуть позитивні та якісні зміни в нашому житті і наступних поколінь", – каже Анастасія Рудавка, керівниця департаменту комунікацій та розвитку корпоративно-соціального бізнесу Suziria Group.

Програма побудована на інтерактивних методиках, учні працюють з реальними прикладами. Всі ресурси та уроки знаходяться у вільному доступі на сайті. Вчителі не мають виділяти додаткові години в плані: всі матеріали інтегровані в обовʼязкові теми НУШ. Пізніше хочуть інтегрувати навчальні матеріали в шкільну програму на законодавчому рівні.

Яка мета проекту?

За даними Euromonitor 2025, в Україні 17,7 млн домашніх улюбленців, 66,5% з них – коти та собаки. Україна входить до топ-10 країн Європи за чисельністю тварин, випереджаючи Австрію, Чехію, Грецію та Швецію. Але багато власників не знають базових потреб тварин. Від початку великої війни росте кількість безхатніх, тож програма має навчати турботі та допомозі тваринам з вулиці й притулків.

"Матеріали не обмежуються домашніми тваринами. Ми говоримо про етичне ставлення до диких тварин, тварин у сфері розваг, на хутровому виробництві, тестуванні косметики на тваринах і так далі. Але ми не даємо готові відповіді, а даємо можливість дітям розібратись самим", – ділиться Ольга Чевганюк, керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals.

Дослідження показують: турбота про тварин зменшує ризик жорстокості та насильницьких злочинів, а гуманна освіта ефективно формує волонтерство. Тому проект працює над цим системно.

Практичні заняття для вчителів

22 серпня "Гуманна освіта та волонтерство" запускає серію відкритих безплатних вебінарів від для педагогів. Під час онлайн-зустрічей можна буде ознайомитися з матеріалами проекту, отримати практичні інструменти для роботи з темами гуманного ставлення до тварин у класі, поспілкуватися з тими, хто розробляв курс.

Навчальні матеріали проекту також будуть розміщені на платформі "Мрія", яку вже зараз впроваджує понад 1 800 шкіл по всій Україні. Екосистема здатна повністю замінити будь-який електронний чи паперовий журнал і щоденник.

13.08. стартувала реєстрація на участь у вебінарі "Гуманна освіта та волонтерство" від експертів проекту для учителів молодшої та середньої шкіл, щоб допомогти якісно використовувати навчальні матеріали у роботі. 22.08 з 17:00 до 18:30 проведуть перший вебінар. Зареєструватися, доєднатися до спільноти однодумців та слідкувати за новинами можна за посиланням. Вчителі зможуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації на 2 академічні години, у разі успішного проходження тесту.