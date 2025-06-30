Стартував один із найдовших залізничних маршрутів у Європі: подробиці

У суботу, 28 червня, вперше було здійснено рейс між Варшавою та курортним містом Рієка на північному заході Хорватії.

Новий маршрут отримав назву "Адріатичний експрес" і створений він з урахуванням зростаючого туристичного потоку з Польщі до Хорватії, а також щоб стимулювати нові подорожі в обох напрямках.

Довга нічна подорож через Європу

Нічний поїзд долає шлях з Варшави до Рієки близько 19 годин, проходячи через територію Польщі, Чехії, Австрії та Словенії. Рейси виконуються чотири рази на тиждень, що робить "Адріатичний експрес" одним із найдовших залізничних маршрутів Європи.

У складі поїзда - 172 місця, зокрема 132 місця другого класу та 40 купейних місць для більш комфортної подорожі.

Поїзд відправляється зі станції у Варшаві приблизно о 14:00, а прибуває до Рієки до 09:00 наступного дня. Зворотній рейс починається близько 19:00 і прибуває до Варшави до 14:00 наступного дня.

Вартість квитка в один бік стартує від близько 200 злотих (приблизно 50 євро).

Від планів до реалізації

Ідея прямого залізничного сполучення між Польщею та Хорватією з’явилася ще чотири роки тому, проте її втілення затримала пандемія COVID-19. У травні польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив у соцмережі Platform X, що вже з червня заплановано запуск прямого нічного поїзда.

"Нарешті ми маємо ПРЯМЕ залізничне сполучення між Польщею та Хорватією! Запускаємо чотири рази на тиждень з червня", - зазначив Туск.

Попит виправдав очікування

Перший рейс виявився успішним: за даними PKP Intercity, понад 90% місць було продано, а всі купейні місця - зайняті.

Міністр інфраструктури Дариуш Клімчак також прокоментував запуск: "Це початок нової ери залізничних подорожей на відпочинок! Це не лише швидке й зручне сполучення, а й символ доступних європейських канікул - навіть з невеликих міст!".

Зазначимо, що новий маршрут працюватиме тимчасово - тільки протягом туристичного сезону, до кінця літніх канікул. Останній нічний поїзд із Варшави заплановано на 28 серпня.