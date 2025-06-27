На кордоні з Польщею сповільнено рух в одному з пунктів пропуску: що сталося

На кордоні України та Польщі тимчасово сповільнено рух транспорту через пункт пропуску "Шегині". Це пов'язано із дорожніми роботами на польській стороні, на пункті пропуску "Медика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу (ДПСУ).

"За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща) тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовно роботи з укладення нового асфальтового покриття на польському боці кордону займуть до п'яти годин. У зв'язку із роботами пропускні процедури сповільняться виключно для легкових транспортних засобів.

"Звертаємо увагу, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція. Просимо подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути. Найменше навантаження фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця", - додали в ДПСУ.