На кордоні з Польщею сповільнено рух в одному з пунктів пропуску: що сталося
На кордоні України та Польщі тимчасово сповільнено рух транспорту через пункт пропуску "Шегині". Це пов'язано із дорожніми роботами на польській стороні, на пункті пропуску "Медика".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу (ДПСУ).
"За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща) тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно роботи з укладення нового асфальтового покриття на польському боці кордону займуть до п'яти годин. У зв'язку із роботами пропускні процедури сповільняться виключно для легкових транспортних засобів.
"Звертаємо увагу, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція. Просимо подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути. Найменше навантаження фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця", - додали в ДПСУ.
Обмеження на пунктах пропуску
Зазначимо, що влітку очікується традиційне зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею. Загалом трафік на деяких напрямках зріс на 25%. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.
Серед іншого, на КПП "Шегині" з 5 червня тривають ремонтно-модернізаційні роботи. Через це ускладнено оформлення на цьому пункті пропуску, прикордонники радять користуватися іншими КПП на українсько-польському кордоні.
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