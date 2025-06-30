Стартовал один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе: подробности

PKP Intercity запустила прямой ночной поезд из Варшавы до хорватского побережья. Новый рейс рассчитан на растущий туристический поток между Польшей и Хорватией в летний сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ецгопіеѕ.
В субботу, 28 июня, впервые был осуществлен рейс между Варшавой и курортным городом Риека на северо-западе Хорватии.
Новый маршрут получил название "Адриатический экспресс" и создан он с учетом растущего туристического потока из Польши в Хорватию, а также чтобы стимулировать новые путешествия в обоих направлениях.
Ночной поезд преодолевает путь из Варшавы в Риеку около 19 часов, проходя через территорию Польши, Чехии, Австрии и Словении. Рейсы выполняются четыре раза в неделю, что делает "Адриатический экспресс" одним из самых длинных железнодорожных маршрутов Европы.
В составе поезда - 172 места, в том числе 132 места второго класса и 40 купейных мест для более комфортного путешествия.
Поезд отправляется со станции в Варшаве примерно в 14:00, а прибывает в Риеку к 09:00 следующего дня. Обратный рейс начинается около 19:00 и прибывает в Варшаву к 14:00 следующего дня.
Стоимость билета в одну сторону стартует от около 200 злотых (примерно 50 евро).
Идея прямого железнодорожного сообщения между Польшей и Хорватией появилась еще четыре года назад, однако ее воплощение задержала пандемия COVID-19. В мае польский премьер-министр Дональд Туск сообщил в соцсети Platform X, что уже с июня запланирован запуск прямого ночного поезда.
"Наконец мы имеем ПРЯМОЕ железнодорожное сообщение между Польшей и Хорватией! Запускаем четыре раза в неделю с июня", - отметил Туск.
Первый рейс оказался успешным: по данным PKP Intercity, более 90% мест было продано, а все купейные места - заняты.
Министр инфраструктуры Дариуш Климчак также прокомментировал запуск: "Это начало новой эры железнодорожных путешествий на отдых! Это не только быстрое и удобное сообщение, но и символ доступных европейских каникул - даже из небольших городов!".
Отметим, что новый маршрут будет работать временно - только в течение туристического сезона, до конца летних каникул. Последний ночной поезд из Варшавы запланирован на 28 августа.
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