Стартувала термінова нарада G7 через Україну. До неї приєднався Зеленський

Видання зазначає, що Білий дім підтвердив, що Зеленський приєднався до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 на їх сьогоднішній віртуальній зустрічі.

Так, нарада почалася о 16:09 (за київським часом).

РБК-Україна повідомляло, що лідери держав G7 мали намір провести термінову нараду з Зеленським через масовані ракетні удари росіян по території України 10 жовтня.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни здійснили обстріл територій України. Внаслідок атак загинули щонайменше 14 людей, ще близько 97 - отримали поранення.

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