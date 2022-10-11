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Стартовало срочное совещание G7 из-за Украины. К ней присоединился Зеленский

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Вторник 11 октября 2022 16:17
Стартовало срочное совещание G7 из-за Украины. К ней присоединился Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 11 октября, началось срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7). В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что Белый дом подтвердил, что Зеленский присоединился к президенту США Джо Байдену и другим лидерам G7 на их сегодняшней виртуальной встрече.

Совещание началось в 13:09.

РБК-Украина сообщало, что лидеры государств G7 намеревались провести срочное совещание с Зеленским из-за массированных ракетных ударов россиян по территории Украины 10 октября.

Напомним, 10 октября россияне совершили обстрел территорий Украины. В результате атак погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 97 получили ранения.

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Владимир Зеленский G7
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