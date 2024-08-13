Стартувала реєстрація на спеціальну сесію ЄВІ: все, що треба знати вступникам

В Україні розпочалася сесія на спеціальну сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ).
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.ua" розповідає, хто отримає додаткову можливість скласти ЄВІ та до якого часу можна зареєструватися.
Реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ стартувала 12 серпня. Ця сесія є можливістю для тих, хто не зміг взяти участь в основній чи додатковій сесії, або для тих, хто хоче покращити свій результат, пересклавши іспит.
Реєстрація триватиме до 19 серпня. Вступники мають звернутися до приймальної комісії свого навчального закладу особисто або дистанційно та надати скановані копії необхідних документів.
Участь у спеціальній сесії є платною і коштує 879 гривень. Реєстрація буде завершена лише після того, як кошти від вступника надійдуть на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти. Сплатити цей внесок можна до 22 серпня.
Спеціальна сесія ЄВІ відбудеться з 12 до 14 вересня.
У 2024 році для вступу на магістратуру абітурієнти мають складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
Щоб вступити на будь-яку спеціальність на основі вже здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, необхідно пройти ЄВІ.
Для тих, хто обирає спеціальності в таких галузях знань, як «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Освіта / Педагогіка» (за винятком «Фізичної культури та спорту»), «Інформаційні технології» та «Сфера обслуговування», крім ЄВІ, потрібно додатково скласти ЄФВВ.
Реєстрація абітурієнтів є обов’язковою умовою для участі у ЄВІ та ЄФВВ і подальшого вступу на магістратуру.
Для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ вступники мають надати скановані копії або фотокопії низки документів, які потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії або через інший визначений канал зв'язку. Ось перелік необхідних документів:
Після отримання документів приймальна комісія перевіряє їх наявність і достовірність. Якщо все в порядку, вступнику повідомляють, що документи прийняті до опрацювання. У разі потреби в додатковій перевірці або надання неповного комплекту документів, комісія інформує про це вступника і вказує на причину відмови або необхідність доопрацювання.
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