Стартовала регистрация на специальную сессию ЕВЭ: все, что нужно знать поступающим

Регистрация на специально организованную сессию ЕВЭ стартовала 12 августа. Эта сессия является возможностью для тех, кто не смог принять участие в основной или дополнительной сессии, или для тех, кто хочет улучшить свой результат, пересдав экзамен.

Регистрация продлится до 19 августа. Поступающие должны обратиться в приемную комиссию своего учебного заведения лично или дистанционно и предоставить сканированные копии необходимых документов.

Участие в специальной сессии платное и стоит 879 гривен. Регистрация будет завершена только после того, как средства от поступающего поступят на счет Украинского центра оценивания качества образования. Уплатить этот взнос можно до 22 августа.

Специальная сессия ЕВЭ состоится с 12 по 14 сентября.

Зачем необходимо составлять ЕВЭ

В 2024 году для поступления на магистратуру абитуриенты должны сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) или единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Чтобы поступить на любую специальность на основе уже полученной степени бакалавра, магистра или образовательно-квалификационного уровня специалиста необходимо пройти ЕВЭ.

Для тех, кто выбирает специальности в таких областях знаний, как «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Образование / Педагогика» (за исключением "Физической культуры и спорта"), "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания", кроме ЕВЭ, нужно дополнительно составить ЕПВИ.

Регистрация абитуриентов является обязательным условием для участия в ЕВЭ и ЕФОВ и последующего поступления на магистратуру.

Документы для регистрации на ЕВЭ

Для регистрации на ЕВЭ и ЕПВИ поступающие должны предоставить сканированные копии или фотокопии ряда документов, которые нужно отправить по электронному адресу приемной комиссии или через другой определенный канал связи. Вот перечень необходимых документов:

Заявление-анкета. Заполненное заявление с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа. Важно, чтобы она была подписана квалифицированной электронной подписью абитуриента.

Заполненное заявление с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа. Важно, чтобы она была подписана квалифицированной электронной подписью абитуриента. Документ, удостоверяющий личность. Паспорт или другой официальный документ, подтверждающий личность поступающего.

Паспорт или другой официальный документ, подтверждающий личность поступающего. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП). Если лицо по религиозным убеждениям отказывается от получения этого номера, необходимо предоставить документ, подтверждающий причину невнесения РНУКНП в анкету.

Если лицо по религиозным убеждениям отказывается от получения этого номера, необходимо предоставить документ, подтверждающий причину невнесения РНУКНП в анкету. Документ о полученной степени высшего образования . Это касается лиц, которые уже завершили обучение. Обучающиеся должны предоставить справку из учебного заведения, подтверждающую плановое завершение обучения и получение диплома в год поступления.

. Это касается лиц, которые уже завершили обучение. Обучающиеся должны предоставить справку из учебного заведения, подтверждающую плановое завершение обучения и получение диплома в год поступления. Медицинское заключение (по форме 086-3/о). НеобходимО в случаях, когда поступающему требуются особые условия при сдаче экзамена.

НеобходимО в случаях, когда поступающему требуются особые условия при сдаче экзамена. Фотография для документов. Черно-белая или цветная фотография, соответствующая возрасту поступающего.

После получения документов приемная комиссия проверяет их наличие и подлинность. Если все в порядке, поступающему сообщают, что документы приняты к обработке. В случае необходимости дополнительной проверке или предоставления неполного комплекта документов, комиссия информирует об этом поступающего и указывает на причину отказа или необходимость доработки.