Стартовала регистрация на специальную сессию ЕВЭ: все, что нужно знать поступающим

В Украине началась сессия на специальную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ).
РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.ua" рассказывает, кто получит дополнительную возможность сдать ЕВЭ и до каких пор можно зарегистрироваться.
Регистрация на специально организованную сессию ЕВЭ стартовала 12 августа. Эта сессия является возможностью для тех, кто не смог принять участие в основной или дополнительной сессии, или для тех, кто хочет улучшить свой результат, пересдав экзамен.
Регистрация продлится до 19 августа. Поступающие должны обратиться в приемную комиссию своего учебного заведения лично или дистанционно и предоставить сканированные копии необходимых документов.
Участие в специальной сессии платное и стоит 879 гривен. Регистрация будет завершена только после того, как средства от поступающего поступят на счет Украинского центра оценивания качества образования. Уплатить этот взнос можно до 22 августа.
Специальная сессия ЕВЭ состоится с 12 по 14 сентября.
В 2024 году для поступления на магистратуру абитуриенты должны сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) или единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).
Чтобы поступить на любую специальность на основе уже полученной степени бакалавра, магистра или образовательно-квалификационного уровня специалиста необходимо пройти ЕВЭ.
Для тех, кто выбирает специальности в таких областях знаний, как «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Образование / Педагогика» (за исключением "Физической культуры и спорта"), "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания", кроме ЕВЭ, нужно дополнительно составить ЕПВИ.
Регистрация абитуриентов является обязательным условием для участия в ЕВЭ и ЕФОВ и последующего поступления на магистратуру.
Для регистрации на ЕВЭ и ЕПВИ поступающие должны предоставить сканированные копии или фотокопии ряда документов, которые нужно отправить по электронному адресу приемной комиссии или через другой определенный канал связи. Вот перечень необходимых документов:
После получения документов приемная комиссия проверяет их наличие и подлинность. Если все в порядке, поступающему сообщают, что документы приняты к обработке. В случае необходимости дополнительной проверке или предоставления неполного комплекта документов, комиссия информирует об этом поступающего и указывает на причину отказа или необходимость доработки.
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