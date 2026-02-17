Стартувала програма "Гроші ходять за вчителем": як подати заявку на 1500 гривень

Читайте також про те, що МВС оновило перелік заходів з охорони закладів освіти на період воєнного стану. Тепер учнів 5-11 класів, усіх вчителів та відвідуваів школи перевірятимуть металодетекторами на вході. Також у закладах встановлять камери відеоспостереження, записи їз них зберігатимуть протягом 30 днів.

Раніше ми писали про те, що розпочався прийом заявок на участь у програмі Ukraine Global Scholars (UGS). Благодійники допомагають талановитим вступникам із незаможних родин здобути освіту в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу. Усі витрати на навчання вони покривають.