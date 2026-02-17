Стартувала програма "Гроші ходять за вчителем": як подати заявку на 1500 гривень

В Україні офіційно розпочалося пілотування державної політики "Гроші ходять за вчителем". Педагоги вже можуть подавати заявки на отримання коштів для професійного розвитку через нову цифрову платформу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки.
Головне:
Щоб стати учасником програми, вчителю необхідно пройти верифікацію профілю на платформі Вектор. Процес складається з кількох етапів:
Важливо для керівників: З 16 лютого заклади освіти також мають пройти процес активації кабінетів за допомогою юридичного КЕП.
Для допомоги учасникам МОН проведе регіональні вебінари. Запрошення на них надійдуть від обласних департаментів освіти.
18 лютого:
19 лютого:
Корисні посилання:
