Старт УПЛ 28-30 липня: повний розклад матчів першого туру

Старт чемпіонату України запланували в столиці. Новачок першості – київська "Оболонь" – на домашній арені прийме "Колос" із Ковалівки. Матч розпочнеться о 17:00.

Натомість о 19-й годині пролунає стартовий свисток у поєдинку абсолютного дебютанта УПЛ. Житомирське "Полісся" проведе номінально виїзний матч проти "Вереса" з Рівного на стадіоні "Центральний" рідного міста. Наступні два протистояння відбудуться у суботу.

О 15:00 львівський "Рух" розпочне матч проти "Зорі" з Луганська. На дві години пізніше харківський "Металіст 1925" складатиме іспит проти чинних чемпіонів із донецького "Шахтаря". Цей поєдинок зіграють на околицях Києва.

У неділю ж черкаський ЛНЗ стартуватиме в Прем'єр-лізі домашнім матчем проти "Чорноморця" з Одеси о 13:00. Далі київське "Динамо" прийме закарпатський "Минай (17:00). Закриють тур середняки попереднього сезону – о 19-й годині "Олександрія" зустрінеться з "Кривбасом".

Поєдинок полтавської "Ворскли" проти "Дніпра-1" перенесли через участь обох колективів у єврокубках. Домашні поєдинки "Оболоні", "Вереса", "Металіста 1925", ЛНЗ та "Олександрії" покажуть на трьох OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ" і Setanta Sports. Матч "Динамо" проти "Миная" транслюватимуть в ефірі телеканалу "2+2".

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги: