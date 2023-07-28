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Старт УПЛ 28-30 июля: полное расписание матчей первого тура

Фото: Весной "горняки" забили 7 мячей харьковчанам (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Двумя поединками в пятницу начнется новый сезон украинской Премьер-лиги. Программа стартового тура продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Старт чемпионата Украины запланирован в столице. Новичок первенства – киевская "Оболонь" – на домашней арене примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 17:00.

В 19 часов прозвучит стартовый свисток в поединке абсолютного дебютанта УПЛ. Житомирское "Полесье" проведет номинально выездной матч против "Вереса" из Ровно на стадионе "Центральный" родного города. Следующие два противостояния состоятся в субботу.

В 15:00 львовский "Рух" начнет матч против "Зари" из Луганска. Через два часа харьковский "Металлист 1925" будет сдавать экзамен против действующих чемпионов из донецкого "Шахтера". Этот поединок сыграют в окрестностях Киева.

В воскресенье же черкасский ЛНЗ будет стартовать в Премьер-лиге домашним матчем против "Черноморца" из Одессы в 13:00. Далее киевское "Динамо" примет закарпатский "Минай (17:00). Закроют тур середняки предыдущего сезона – в 19 часов "Александрия" встретится с "Кривбассом".

Поединок полтавской "Ворсклы" против "Днепра-1" перенесли из-за участия обоих коллективов в еврокубках. Домашние поединки "Оболони", "Вереса", "Металлиста 1925", ЛНЗ и "Александрии" покажут на трех OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ" и Setanta Sports. Матч "Динамо" против "Миная" будут транслироивать в эфире телеканала "2+2".

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:

  • "Оболонь" – "Колос", 28 июля, 17:00
  • "Верес" – "Полесье", 28 июля, 19:00
  • "Рух" – "Заря", 29 июля, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Шахтер", 29 июля, 17:00
  • ЛНЗ – "Черноморец", 30 июля, 13:00
  • "Динамо" – "Минай", 30 июля, 17:00
  • "Александрия" – "Кривбасс", 30 июля, 19:00

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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