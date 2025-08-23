Старт проти чемпіонок світу. Україна вдруге в історії грає на волейбольному мундіалі: де дивитися матчі

Волейбольний мундіаль і Україна

20-й чемпіонат світу з волейболу серед жінок проходить з 22 серпня по 7 вересня 2025 року в Таїланді.

У турнірі вперше в історії беруть участь 32 національні збірні, що на вісім команд більше, ніж на попередньому чемпіонаті.

Збірна України пробилася на ЧС за рейтингом, як 15-та команда у світі. Це лише друга участь "синьо-жовтих" у турнірі. Попередній виступ датується аж 1994 роком. Тоді команда здобула одну перемогу в трьох зустрічах і не пройшла далі першого етапу.

Українки - переможниці Золотої Євроліги-2025 (фото: cev.eu)

Команда легіонерок

Підопічні польського фахівця Якуба Глушака стартують на світовому форумі, вже маючи в сезоні один трофей. У червні "синьо-жовті" тріумфувала у фіналі Золотої Євроліги-2025, здолавши Угорщину. Ця перемога стала для українок вже третьою в історії на континентальному турнірі.

До заявки збірної України потрапили 14 волейболісток. Лише три з них представляють національну першість (всі – з чернівецької "Буковинки"). Інші – виступають за кордоном.

Склад жіночої збірної України на ЧС-2025:

Зв'язуючі: Станіслава Парфьонова ("Буковинка"), Дар'я Шаргородська ("Жетису", Казахстан).

Станіслава Парфьонова ("Буковинка"), Дар'я Шаргородська ("Жетису", Казахстан). Діагональні: Анна Артишук ("Пальмберг", Німеччина), Анастасія Крайдуба ("Заон", Греція).

Анна Артишук ("Пальмберг", Німеччина), Анастасія Крайдуба ("Заон", Греція). Догравальниці: Марія Капланська ("Слован", Словаччина), Олександра Міленко ("Динамо" Бухарест, Румунія), Валерія Нудьга ("Заон", Греція), Андріана Павлик ("Буковинка").

Марія Капланська ("Слован", Словаччина), Олександра Міленко ("Динамо" Бухарест, Румунія), Валерія Нудьга ("Заон", Греція), Андріана Павлик ("Буковинка"). Центральні блокуючі: Поліна Герасимчук ("Буковинка"), Світлана Дорсман ("Девелопрес", Польща), Уляна Котар ("Мюлуз", Франція), Діана Мелюшкина ("Бешикташ", Туреччина).

Поліна Герасимчук ("Буковинка"), Світлана Дорсман ("Девелопрес", Польща), Уляна Котар ("Мюлуз", Франція), Діана Мелюшкина ("Бешикташ", Туреччина). Ліберо: Аліка Луценко ("Вроцлав", Польща), Кристина Нємцева ("Радомка", Польща).

Що відомо про суперниць

Українська команда за підсумками жеребкування потрапила до квартету Н, де зіграє з Сербією, Японією та Камеруном.

Сербія підходить до чемпіонату світу в статусі чинної володарки титулу. Балканська команда двічі поспіль ставала найсильнішою на планеті, однак на останньому великому турнірі – Олімпіаді в Парижі – не змогла пройти далі чвертьфіналу.

Японія залишається однією з найстабільніших команд світового волейболу. Збірна ще жодного разу не пропустила ані чемпіонат світу, ані Олімпійські ігри. Втім, востаннє медалі світової першості японки здобували ще у 2010 році ("бронза"), хоча з 2006-го незмінно доходять до стадії чвертьфіналу.

Камерун п'ятий раз у своїй історії зіграє на чемпіонаті світу. Для африканської команди турніри поки складаються невдало: перемог здобути не вдалося жодного разу, а попередній мундіаль завершився для камерунок останнім місцем у підсумковій таблиці.

Розклад матчів України в груповому турнірі:

Субота, 23 серпня, 16:30. Україна – Сербія

Понеділок, 25 серпня, 13:00. Україна – Японія

Середа, 27 серпня, 16:30. Україна – Камерун

За підсумками групового раунду по дві найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу. Поєдинки плей-офф стартують 29 серпня. Фінальний матч заплановано на 7 вересня.

Де дивитися ЧС

Офіційний транслятор жіночого чемпіонату світу-2025 з волейболу в Україні – "Суспільне Спорт".

Дивіться матчі наживо можна на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Трансляції матчів збірної України також будуть безкоштовно доступні на YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".