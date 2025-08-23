Старт проти чемпіонок світу. Україна вдруге в історії грає на волейбольному мундіалі: де дивитися матчі

23 серпня, о 16:30 збірна України стартує на жіночому чемпіонаті світу з волейболу. Це лише другий в історії виступ "синьо-жовтих" на глобальному форумі. Вже на старті на команду чекає серйозне випробування – матч проти чинних володарок золотих нагород.
Про жіночій волейбольний мундіаль – розповідає РБК-Україна.
20-й чемпіонат світу з волейболу серед жінок проходить з 22 серпня по 7 вересня 2025 року в Таїланді.
У турнірі вперше в історії беруть участь 32 національні збірні, що на вісім команд більше, ніж на попередньому чемпіонаті.
Збірна України пробилася на ЧС за рейтингом, як 15-та команда у світі. Це лише друга участь "синьо-жовтих" у турнірі. Попередній виступ датується аж 1994 роком. Тоді команда здобула одну перемогу в трьох зустрічах і не пройшла далі першого етапу.
Українки - переможниці Золотої Євроліги-2025 (фото: cev.eu)
Підопічні польського фахівця Якуба Глушака стартують на світовому форумі, вже маючи в сезоні один трофей. У червні "синьо-жовті" тріумфувала у фіналі Золотої Євроліги-2025, здолавши Угорщину. Ця перемога стала для українок вже третьою в історії на континентальному турнірі.
До заявки збірної України потрапили 14 волейболісток. Лише три з них представляють національну першість (всі – з чернівецької "Буковинки"). Інші – виступають за кордоном.
Склад жіночої збірної України на ЧС-2025:
Українська команда за підсумками жеребкування потрапила до квартету Н, де зіграє з Сербією, Японією та Камеруном.
Сербія підходить до чемпіонату світу в статусі чинної володарки титулу. Балканська команда двічі поспіль ставала найсильнішою на планеті, однак на останньому великому турнірі – Олімпіаді в Парижі – не змогла пройти далі чвертьфіналу.
Японія залишається однією з найстабільніших команд світового волейболу. Збірна ще жодного разу не пропустила ані чемпіонат світу, ані Олімпійські ігри. Втім, востаннє медалі світової першості японки здобували ще у 2010 році ("бронза"), хоча з 2006-го незмінно доходять до стадії чвертьфіналу.
Камерун п'ятий раз у своїй історії зіграє на чемпіонаті світу. Для африканської команди турніри поки складаються невдало: перемог здобути не вдалося жодного разу, а попередній мундіаль завершився для камерунок останнім місцем у підсумковій таблиці.
Розклад матчів України в груповому турнірі:
За підсумками групового раунду по дві найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу. Поєдинки плей-офф стартують 29 серпня. Фінальний матч заплановано на 7 вересня.
Офіційний транслятор жіночого чемпіонату світу-2025 з волейболу в Україні – "Суспільне Спорт".
Дивіться матчі наживо можна на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".
Трансляції матчів збірної України також будуть безкоштовно доступні на YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".
