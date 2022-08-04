Старт накопительной пенсии зависит от окончания войны: названы возможные сроки

"Если даст Бог и в следующем году ее (войну, - ред.) закончим, то мы уже с 2024 года можем начинать запускать накопительную систему", - сказала она.

По ее словам, так, как сейчас эта система прописана, она не создает для человека большого накопления, но дает возможность понемногу запускать все процессы зарабатывания средств.

"Это будет вроде пилотного проекта, который не сильно рискованный, который не повлечет для человека потерю больших средств, и где первым оператором будет Государственный накопительный банк, и мы сможем больше прогарантировать их сбережения", - рассказала Жолнович.

По ее словам, накопительная пенсионная система нужна.

"Но я тоже не буду в очень радужном свете все описывать, потому что не весь объем необходимых задач зависит от Министерства социальной политики. Подать законопроект с процентом вычета - это самое простое, что может быть. И тот закон, который сейчас подан с уменьшениями НДФЛ, Я считаю, является грамотным вариантом начала. Второе очень важная задача - это сохранить деньги, чтобы они имели возможность быть выплаченными, когда человек достигнет пенсионного возраста, приумножить их, по крайней мере, на уровень инфляции", - сказала Жолнович.

По словам министра, все это - непростая задача, которая зависит от экономики, развития фондовых рынков, наличия достаточных финансовых инструментов, чтобы операторы могли эти средства приумножать.

"С этим всем у нас есть вопросы. Фондовый рынок только стартует, рынки инвестирования ограничены, а во время войны об этом говорить просто сложно", - сказала она.