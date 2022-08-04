Старт накопичувальної пенсії залежить від закінчення війни: названо можливі терміни

"Якщо дасть Бог і наступного року її (війну, - ред.) закінчимо, то ми уже з 2024 року можемо розпочинати запускати накопичувальну систему", - сказала вона.

За її словами, так, як наразі ця система прописана, вона не створює для людини великого накопичення, але дає змогу потрохи запускати всі процеси заробляння коштів.

"Це буде на кшталт пілотного проекту, який не сильно ризикований, який не спричинить для людини втрату більших коштів, і де першим оператором буде Державний накопичувальний банк, і ми зможемо більше прогарантувати їх збереження", - розповіла Жолнович.

За її словами, накопичувальна пенсійна система потрібна.

"Але я теж не буду в дуже райдужному світлі все змальовувати, бо не весь обсяг необхідних завдань залежить від Міністерства соціальної політики. Подати законопроект із відсотком відрахування - це найпростіше, що може бути. І той закон, який зараз подано зі зменшеннями ПДФО, я вважаю, є грамотним варіантом початку. Друге дуже важливе завдання - це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції", - сказала Жолнович.

За словами міністра, все це - непросте завдання, яке залежить від економіки, розвитку фондових ринків, наявності достатніх фінансових інструментів, щоб оператори могли ці кошти примножувати.

"З цим усім у нас є питання. Фондовий ринок тільки стартує, ринки інвестування обмежені, а під час війни про це говорити просто складно", - сказала вона.