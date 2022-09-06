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Старт Лиги чемпионов 6 сентября: полное расписание матчей вторника

Фото: "Шахтер" уже протестировал газон "Ред Булл Арены" в Лейпциге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами во вторник начнется групповой этап Лиги чемпионов 2022/23. Среди стартующих команд и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Премьерный игровой день основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. Дортмундская "Боруссия" на собственном поле проэкзаменует датский "Копенгаген", а столицу Хорватии ради встречи с местным "Динамо" посетит лондонский "Челси".

Еще шесть поединков запланировано на 22:00. "Шахтер" выйдет на поле "Ред Булл Арены" против немецкого РБ "Лейпциг", а центральный матч состоится в Париже. Там звездный ПСЖ примет туринский "Ювентус".

Также во вторник приступит к защите титула и мадридский "Реал". Соперник единственного представителя Украины в Лиге чемпионов в стартовом туре будет гостить в Шотландии. Там навязать конкуренцию "сливочным" попробует "Селтик".

В свою очередь "Манчестер Сити" поедет на родину Хосепа Гвардиолы в "Севилью". Тем временем чемпион Италии – "Милан" – будет противостоять "Зальцбургу" на выезде.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген", 19:45
  • "Динамо" Загреб – "Челси", 19:45
  • "Бенфика" – "Маккаби" Хайфа, 22:00
  • "Зальцбург" – "Милан", 22:00
  • "Пари Сен-Жермен" – "Ювентус", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Шахтер", 22:00
  • "Севилья" – "Манчестер Сити", 22:00
  • "Селтик" – "Реал", 22:00

Тем временем ведущие букмекеры определились с коэффициентами на матч "Шахтера". Безусловным фаворитом поединка в Саксонии стал РБ "Лейпциг". Вероятность же успеха "горняков" пока меньше ничьей.

К слову, ранее подготовили анонс поединка РБ "Лейпциг" и "Шахтера" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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