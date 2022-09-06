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Старт Ліги чемпіонів 6 вересня: повний розклад матчів вівторка

Фото: "Шахтар" уже протестував газон "Ред Булл Арени" в Лейпцизі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться груповий етап Ліги чемпіонів 2022/23. Серед команд, що візьмуть старт, і донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. Дортмундська "Боруссія" на власному полі проекзаменує данський "Копенгаген", а до столиці Хорватії на зустріч із місцевим "Динамо" завітає лондонський "Челсі".

Ще шість поєдинків заплановані на 22:00. "Шахтар" вийде на поле "Ред Булл Арени" проти німецького РБ "Лейпциг", а центральний матч дня відбудеться у Парижі. Там зірковий ПСЖ прийме туринський "Ювентус".

Також у вівторок розпочне захист титулу і мадридський "Реал". Суперник єдиного представника України в Лізі чемпіонів у стартовому турі гостюватиме в Шотландії. Там нав'язати конкуренцію "вершковим" намагатиметься "Селтік".

Натомість "Манчестер Сіті" поїде на батьківщину Хосепа Гвардіоли до "Севільї". Тим часом чемпіон Італії – "Мілан" – протистоятиме "Зальцбургу" на виїзді.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Боруссія" Дортмунд – "Копенгаген", 19:45
  • "Динамо" Загреб – "Челсі", 19:45
  • "Бенфіка" – "Маккабі" Хайфа, 22:00
  • "Зальцбург" – "Мілан", 22:00
  • "Парі Сен-Жермен" – "Ювентус", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Шахтар", 22:00
  • "Севілья" – "Манчестер Сіті", 22:00
  • "Селтік" – "Реал", 22:00

Тим часом провідні букмекери визначилися з коефіцієнтами на матч "Шахтаря". Безумовним фаворитом двобою у Саксонії став РБ "Лейпциг". Вірогідність же успіху "гірників" наразі менша за нічию.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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