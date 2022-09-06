Старт Ліги чемпіонів 6 вересня: повний розклад матчів вівторка

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться груповий етап Ліги чемпіонів 2022/23. Серед команд, що візьмуть старт, і донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. Дортмундська "Боруссія" на власному полі проекзаменує данський "Копенгаген", а до столиці Хорватії на зустріч із місцевим "Динамо" завітає лондонський "Челсі".
Ще шість поєдинків заплановані на 22:00. "Шахтар" вийде на поле "Ред Булл Арени" проти німецького РБ "Лейпциг", а центральний матч дня відбудеться у Парижі. Там зірковий ПСЖ прийме туринський "Ювентус".
Також у вівторок розпочне захист титулу і мадридський "Реал". Суперник єдиного представника України в Лізі чемпіонів у стартовому турі гостюватиме в Шотландії. Там нав'язати конкуренцію "вершковим" намагатиметься "Селтік".
Натомість "Манчестер Сіті" поїде на батьківщину Хосепа Гвардіоли до "Севільї". Тим часом чемпіон Італії – "Мілан" – протистоятиме "Зальцбургу" на виїзді.
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
Тим часом провідні букмекери визначилися з коефіцієнтами на матч "Шахтаря". Безумовним фаворитом двобою у Саксонії став РБ "Лейпциг". Вірогідність же успіху "гірників" наразі менша за нічию.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.
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