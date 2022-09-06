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РБ "Лейпциг" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

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Лейпциг, Вторник 06 сентября 2022 08:45
РБ "Лейпциг" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов Фото: "Шахтер" еще не проигрывал в сезоне 2022/23 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 немецкий РБ "Лейпциг" примет донецкий "Шахтер".

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

РБ "Лейпциг" – "Шахтер"

6 сентября, 22:00, Лейпциг, "Ред Булл Арена", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Еще пять дней назад "красные быки" выглядели однозначным фаворитом противостояния с единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Мол, нынешний призыв "горняков" – совсем сырой, а с уходом легионеров развеялись и все креативные идеи "Шахтера". Но в субботу РБ "Лейпциг" получил громкую оплеуху в Бундеслиге и полностью заслужил ярлык кризисного гранда.

Саксонцы тяжело входят в сезон. Но если ничьи со "Штутгартом", "Кельном" и даже поражение от "Униона" можно назвать стечением целого ряда обстоятельств, то фиаско с "Айнтрахтом" (0:4) – за пределом случайности. А ноль ударов в створ ворот за 90 минут стали конкретным диагнозом тройке в составе Вернера, Нкунку и Силвы.

РБ &quot;Лейпциг&quot; – &quot;Шахтер&quot;: анонс матча Лиги чемпионов

Потенциальная неудача с "Шахтером", даже ничья, всерьез поставит под вопрос дальнейшее пребывание Доменико Тедеско в должности наставника команды. Интрига грядущего матча именно в тренерской дуэли. Во время жеребьевки ожидалось, что на этом отрезке сезона под большим давлением будет находиться Игор Йовичевич.

Конечно, игра "горняков" ощутимо потеряла в яркости. Но сугубо по результату к новому тренерскому штабу дончан вопросов немного. То же "Динамо", которому обозреватели заранее вручали титул, стартовало с двух заслуженных поражений. Однако во вторник уровень соперника и ответственности для "Шахтера" возрастут в несколько раз.

Многое будет зависеть от выбранной Йовичевичем модели игры. "Горняки" могут попытаться сыграть с привычной для УПЛ схемой, где Степаненко будет играть роль единственного "бульдога". Но есть и вариант, по которому ему отправят помощника. К примеру, хорвата Джурасека. На острие же атаки вполне можно ожидать появления Траоре.

РБ &quot;Лейпциг&quot; – &quot;Шахтер&quot;: анонс матча Лиги чемпионов

Дисквалифицированные:

Травмированные: Клостерманн, Ольмо, Поульсен – Корниенко

Ориентировочные составы на матч РБ "Лейпциг" – "Шахтер"

РБ "Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум – Собослай – Вернер, Нкунку

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Петряк, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Формат группового этапа Лиги чемпионов времени на ошибки дает немного. Здесь работает простая арифметика – для гарантированного выхода в плей-офф нужно набрать 10 очков. Учитывая, что фаворитом квартета стали действующие короли турнира из Мадрида, то победы в очных встречах остальной тройки будут решающими. "Красные быки" лучше "Шахтера" по всем параметрам, а болезненное поражение на выходных предаст им дополнительный импульс для реабилитации перед родными фанатами.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию РБ "Лейпциг" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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