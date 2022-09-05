РБ "Лейпциг" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 донецкий "Шахтер" будет гостить у немецкого РБ "Лейпциг".

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Матч РБ "Лейпциг" – "Шахтер" состоится на "Ред Булл Арене" 6 сентября. Начало поединка в 22:00. В параллельном матче группы F "Селтик" примет мадридский "Реал" в Глазго.

Для австрийской конторы Bwin "красные быки" стали безусловным фаворитом противостояния. На победу саксонцев можно поставить со скромным коэффициентом 1,22. Тем временем вероятность успеха "Шахтера" оценили бешеным кэфом 11,50. Ничья намного вероятнее с баллом 7,00.

Оптимисты могут заложиться на положительный результат "горняков" с нулевой ничьей на выезде с коэффициентом 21,00. В то же время перспективной непатриотической ставкой выглядят 2 и более голов от Тимо Вернера с кэфом 5,00.

Зато у британцев из William Hill в команду Игора Йовичевича еще меньше веры. Коэффициент на победу донецкого клуба составил 12,00. Кэф на победу "красных быков" идентичен – 1,22. На ничью принимают ставки с баллом 6,50.

Любители острых ощущений рассмотрят сценарий, по которому "Шахтер" пропустит первым и победит в итоге с невероятным кэфом 29,00. Хороший коэффициент и на голы обеих команд в каждом из таймов – 11,00.

В рамках УПЛ "Шахтер" минимально переиграл "Рух" в прошлую пятницу. Отечественный гранд играл в меньшинстве с 35-й минуты, но сумел забить усилиями Конопли и идет вторым в чемпионате Украины (7 очков).