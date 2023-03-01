"Старший помер від втрати крові": окупант про значні втрати РФ під Горлівкою (перехоплення)

Окупанти обговорили невдалі штурмові дії в районі Горлівки, які призвели до значних втрат у підрозділі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Вони пішли на штурм разом з піхотою, який начштабу приїхав та сказав, що потрібні сапери. А вони просто пішли на штурм, БМП поїхала вперед, а потім просто врізалась", - розповідає окупант.
За його словами, водій БМП тягнув старшого, який був поранений. Проте він помер від втрати крові. Тоді він в БМП затягнув іншого пораненого, а по позиціях прилетів фугас. Росіянин пояснив, що на початку бою їх було восьмеро, а поїхати змогла лише одна БМП.
"Перша рота пішла вперед, а хлопці, точніше близнюки, вони взагалі були зі старшим, а він їм сказав триматись біля нього. Старший був би живим, якби кров'ю не стік", - додав окупант.
Нагадаємо, що Росія кожного дня втрачає велику кількість своїх військових при спробі захопити та окупувати Україну.
Дружина військовослужбовця РФ обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.
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