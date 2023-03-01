"Старший умер от потери крови": оккупант о значительных потерях РФ под Горловкой (перехват)

Оккупанты обсудили неудачные штурмовые действия в районе Горловки, которые привели к значительным потерям в подразделении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Они пошли на штурм вместе с пехотой, который приехал начштабу и сказал, что нужны саперы. А они просто пошли на штурм, БМП поехала вперед, а потом просто врезалась", - рассказывает оккупант.
По его словам, водитель БМП тянул старшего, который был ранен. Однако он скончался от потери крови. Тогда он в БМП затащил другого раненого, а по позициям прилетел фугас. Россиянин объяснил, что в начале боя их было восемь, а уехать смогла только одна БМП.
"Первая рота пошла вперед, а ребята, точнее близнецы, они вообще были со старшим, а он им сказал держаться возле него. Старший был бы жив, если бы кровью не стек", - добавил оккупант.
Напомним, что Россия ежедневно теряет большое количество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.
Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.