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Starshield для України: контракт спливає, потрібні переговори зі США

21:03 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: термінал Starlink (Getty Images)

Контракт з урядом США щодо доступу України до супутникової мережі Starshield закінчується у 2027 році. Переговори про його продовження потрібні терміново.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Контракт на Starshield

Україна прагне розпочати перемовини щодо продовження контракту на Starshield, заявив 5 листопада високопоставлений український дипломат.

Денис Сєнік каже, що Київ так і не отримав пояснень щодо обмеження послуг Starshield минулого місяця.

"Термін дії контракту для Starshield закінчується наступного року. І ми розуміємо, що для переговорів щодо нового потрібен час. Зараз саме той час", - сказав він.

За його словами, Україна повинна мати ясність щодо того, чи зможе вона продовжити контракт.

Сєнік не назвав точного місяця закінчення терміну дії контракту, сказавши лише, що це станеться в середині наступного року.

Проблеми з доступом

Раніше РБК-Україна писало, що Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабні розслідування.

За інформацією помічника демократів у Сенаті, листи надіслали, зокрема Маску. Причиною стали випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України.

Крім того, 24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без Starlink український фронт негайно розвалився б.

За його словами, українські військові порушили умови користування сервісом, тому відповідну лазівку закрили.

Також повідомлялося, що Генеральний інспектор Міністерства оборони США відмовився розслідувати перебої у роботі супутникових систем Starlink та Starshield в Україні, попри запит обох партій Сенату.

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