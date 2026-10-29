У Пентагоні відхилили запит Сенату розслідувати обмеження Starlink та Starshield в Україні

Генеральний інспектор Міністерства оборони США відмовився розслідувати перебої у роботі супутникових систем Starlink та Starshield в Україні, незважаючи на запит обох партій Сенату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У відомстві вважають, що ці питання мають вивчити Військово-повітряні сили США.

Дев'ять сенаторів - чотири республіканці та п'ять демократів - звернулися до генерального інспектора Пентагону з проханням з'ясувати, хто прийняв рішення про обмеження супутникового зв'язку і чи причетні до цього американські чиновники.

Законодавці також хотіли встановити, чи вплинули перебої на обмін розвідувальною інформацією та попередження про погрози.

Як відомо, обмеження ускладнили перехоплення російських ударних безпілотників в Україні. Однак у відповіді від 27 жовтня генеральний інспектор повідомив, що ці питання ставляться до компетенції Військово-повітряних сил США.

Представниця офісу генерального інспектора Моллі Халперн заявила, що відомство ретельно вивчило звернення сенаторів. При цьому вона дозволила перегляд рішення, якщо з'явиться нова інформація.

Сенатор-демократ Джин Шахін розкритикувала відмову від незалежного розслідування.

"Викликає стурбованість те, що генеральний інспектор, мабуть, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв'язку, на який Україна покладається для захисту мирного населення", - заявила вона.

За словами Шахіна, адміністрація президента США Дональда Трампа та SpaceX надавали суперечливі пояснення причин перебоїв.

Сенатор вважає, що необхідна незалежна перевірка, яка дозволить встановити відповідальність та запобігти повторенню подібних ситуацій.

Що відомо про обмеження Starlink

Нагадаємо, Ілон Маск раніше визнав, що SpaceX обмежила швидкість роботи Starlink в Україні нібито тому, що українські військові порушили умови його використання та застосовували можливості системи для наступальних операцій у РФ (атаки на об'єкти).

При цьому він стверджував, що зміни у роботі військової супутникової системи Starshield контролювали уряд США.

Президент Дональд Трамп заявляв, що не віддавав розпорядження щодо обмеження доступу. Проте віце-президент США Джей Ді Венс припускав координацію дій Маска з Білим домом.

Таким чином, питання про те, хто саме ухвалив рішення про обмеження і яку роль у цьому відіграла американська влада, залишається відкритим.

У Конгресі також стурбовані залежністю України від супутникової інфраструктури SpaceX, яка забезпечує критично важливий зв'язок для військових.