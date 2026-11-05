Starshield для Украины: контракт истекает, нужны переговоры с США

Контракт на Starshield

Украина стремится начать переговоры о продлении контракта на Starshield, заявил 5 ноября высокопоставленный украинский дипломат.

Денис Сеник говорит, что Киев так и не получил объяснений по ограничению услуг Starshield в прошлом месяце.

"Срок действия контракта для Starshield истекает в следующем году. И мы понимаем, что для переговоров по новому нужно время. Сейчас именно то время", - сказал он.

По его словам, Украина должна иметь ясность в том, сможет ли она продлить контракт.

Сеник не назвал точного месяца истечения срока действия контракта, сказав лишь, что это произойдет в середине следующего года.

Проблемы с доступом

Ранее РБК-Украина писало, что Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабные расследования.

По информации помощника демократов в Сенате, письма направили, в частности Маску. Причиной послужили случаи замедления работы спутниковой системы Starshield на территории Украины.

Кроме того, 24 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что без Starlink украинский фронт немедленно развалился бы .

По его словам, украинские военные нарушили условия пользования сервисом, поэтому соответствующую лазейку закрыли.