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Starshield для Украины: контракт истекает, нужны переговоры с США

21:03 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: терминал Starlink (Getty Images)

Контракт с правительством США о доступе Украины к спутниковой сети Starshield истекает в 2027 году. Переговоры о его продлении нужны срочно.

Об этом заявил временный поверенный по делам посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Контракт на Starshield

Украина стремится начать переговоры о продлении контракта на Starshield, заявил 5 ноября высокопоставленный украинский дипломат.

Денис Сеник говорит, что Киев так и не получил объяснений по ограничению услуг Starshield в прошлом месяце.

"Срок действия контракта для Starshield истекает в следующем году. И мы понимаем, что для переговоров по новому нужно время. Сейчас именно то время", - сказал он.

По его словам, Украина должна иметь ясность в том, сможет ли она продлить контракт.

Сеник не назвал точного месяца истечения срока действия контракта, сказав лишь, что это произойдет в середине следующего года.

Проблемы с доступом

Ранее РБК-Украина писало, что Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабные расследования.

По информации помощника демократов в Сенате, письма направили, в частности Маску. Причиной послужили случаи замедления работы спутниковой системы Starshield на территории Украины.

Кроме того, 24 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что без Starlink украинский фронт немедленно развалился бы .

По его словам, украинские военные нарушили условия пользования сервисом, поэтому соответствующую лазейку закрыли.

Также сообщалось, что Генеральный инспектор Министерства обороны СШАотказался расследовать перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, несмотря на запрос обеих партий Сената.

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