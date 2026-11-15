Starshield в Україні досі обмежений, SpaceX заперечує причетність

За словами Сєніка, збої мають масовий характер. Українська сторона щодня перевіряє Starshield на різних напрямках і отримує однаковий результат.

Через обмеження українські сили можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як вони залітають на підконтрольну Україні територію.

"Це дає росіянам більше важелів, яких вони досі не мали", - наголосив дипломат.