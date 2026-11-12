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У роботі Starshield над Україною знову почалися значні збої, - Зеленський

11:17 12.11.2026 Чт
3 хв
aimg Юлія Капітонова
У роботі Starshield над Україною знову почалися значні збої, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Протягом останніх кількох діб над територією України відбуваються значні збої в роботі Starshield - їх фіксують вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованій території.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави держави, 12 листопада він заслухав доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину)", - розповів Зеленський.

Він також зауважив, що Сили оборони України вже перевірили обставини цього. Як виявилося, йдеться не про випадкові помилки, а системне обмеження швидкості.

Президент пояснив, що збої у роботі Starshield насамперед дуже ускладнюють процес перехоплення російських реактивних дронів.

"На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що Київ уже робить все можливе, що з’ясувати обставини останніх подій з Вашингтоном.

Нагадаємо, минулого разу проблеми з роботою терміналів Starlink виникли 14 жовтня. Військова версія супутникового зв'язку Starshield перестала коректно працювати під час руху на швидкості понад приблизно 160 км/год. У разі перевищення встановленого ліміту термінали втрачали з'єднання. Це негативно позначилося, зокрема, на роботі дронів-перехоплювачів, які українські військові використовують для знищення російських "шахедів".

За даними джерел РБК-Україна, запроваджені обмеження також ускладнили проведення мідлстрайків. Президент Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска із закликом усунути проблему, попередивши про ризик нових жертв серед українців. Того ж дня Росія розпочала одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну.

Увечері 14 жовтня Міністерство оборони повідомило про покращення якості зв'язку на швидкості до 160 км/год. Водночас обмеження на рівні 161 км/год залишалися чинними. У відомстві зазначили, що продовжують переговори з партнерами та компанією SpaceX, щоб забезпечити стабільну роботу сервісу й уникнути раптового запровадження нових обмежень.

Згодом, 24 жовтня, джерела РБК-Україна в Міноборони повідомили про відновлення роботи військового Starlink на швидкості понад 161 км/год.

Нагадаємо, 24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без Starlink український фронт негайно розвалився б.

Згодом стало відомо, що демократи готують розслідування щодо Маска через уповільнення роботи Starshield в Україні.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
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