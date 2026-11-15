Starshield в Украине еще ограничен, SpaceX отрицает причастность, - СМИ

По словам Сеника, сбои носят массовый характер. Украинская сторона ежедневно проверяет Starshield по разным направлениям и получает одинаковый результат.

Из-за ограничений украинские силы могут перехватывать российские реактивные дроны только после того, как они залетают на подконтрольную Украине территорию.

"Это дает россиянам больше рычагов, которых у них до сих пор не было", - подчеркнул дипломат.