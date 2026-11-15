Starshield в Україні досі обмежений, SpaceX заперечує причетність

Обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield в Україні тривають п'ятий день. Через це українські сили не можуть перехоплювати російські реактивні "Шахеди" біля лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу , який поспілкувався з тимчасовим повіреним у справах України в США Денисом Сєніком.

За словами Сєніка, збої мають масовий характер. Українська сторона щодня перевіряє Starshield на різних напрямках і отримує однаковий результат.

Через обмеження українські сили можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як вони залітають на підконтрольну Україні територію.

"Це дає росіянам більше важелів, яких вони досі не мали", - наголосив дипломат.