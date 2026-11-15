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Starshield в Україні досі обмежений, SpaceX заперечує причетність

02:11 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Starshield в Україні досі обмежений, SpaceX заперечує причетність Фото: термінал супутникового зв'язку Starlink (Getty Images)
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Обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield в Україні тривають п'ятий день. Через це українські сили не можуть перехоплювати російські реактивні "Шахеди" біля лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу, який поспілкувався з тимчасовим повіреним у справах України в США Денисом Сєніком.

За словами Сєніка, збої мають масовий характер. Українська сторона щодня перевіряє Starshield на різних напрямках і отримує однаковий результат.

Через обмеження українські сили можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як вони залітають на підконтрольну Україні територію.

"Це дає росіянам більше важелів, яких вони досі не мали", - наголосив дипломат.

Про проблеми зі Starshield в Україні заговорили 12 листопада. Тоді Зеленський повідомив, що військові фіксують обмеження швидкості до 161 км/год уздовж лінії фронту та на окупованих територіях. Наступного дня стало відомо, що через це зриваються військові місії.

Міноборони звернулося по пояснення до SpaceX і Пентагону. Перевірки відомства та ЗСУ підтвердили обмеження на всіх тимчасово окупованих територіях, тоді як на підконтрольній Україні території їх не виявили. Зеленський вважає, що обмеження запровадила саме SpaceX, а не влада США.

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