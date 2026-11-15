Starshield в Украине еще ограничен, SpaceX отрицает причастность, - СМИ
Ограничения скорости спутниковой связи Starshield в Украине длятся пятый день. Поэтому украинские силы не могут перехватывать российские реактивные "Шахеды" у линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу, который пообщался с временным поверенным в делах Украины в США Денисом Сеником.
По словам Сеника, сбои носят массовый характер. Украинская сторона ежедневно проверяет Starshield по разным направлениям и получает одинаковый результат.
Из-за ограничений украинские силы могут перехватывать российские реактивные дроны только после того, как они залетают на подконтрольную Украине территорию.
"Это дает россиянам больше рычагов, которых у них до сих пор не было", - подчеркнул дипломат.
О проблемах со Starshield в Украине заговорили 12 ноября. Тогда Зеленский сообщил, что военные фиксируют ограничение скорости до 161 км/ч вдоль линии фронта и на оккупированных территориях. На следующий день стало известно, что из-за этого срываются военные миссии.
Минобороны обратилось за разъяснениями к SpaceX и Пентагону. Проверки ведомства и ВСУ подтвердили ограничения на всех временно оккупированных территориях, в то время как на подконтрольной Украине территории их не обнаружили. Зеленский считает, что ограничения ввели именно SpaceX, а не власти США.