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Старшего следователя полиции Днепропетровской области задержали на взятке

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 22:45
Старшего следователя полиции Днепропетровской области задержали на взятке
Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Полицейский обещал за 2 тыс. долларов закрыть уголовное дело, начатое по факту ДТП с летальным исходом

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что полицейский требовал от жителя областного центра 2 тыс. долларов. За указанную сумму чиновник обещал закрыть уголовное дело, начатое по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.

Правоохранители задержали старшего следователя полиции согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Днепра при получении всей суммы взятки.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения, продолжается досудебное расследование.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Управлением защиты экономики Национальной полиции разоблачили на взятке в 10 тыс. долларов чиновника одной из районных прокуратур Одесской области.

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили на вымогательстве и получении взятки размером 20 тыс. долларов исполняющего обязанности начальника Главного управления Держгеокадастру в Волынской области.

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