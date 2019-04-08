Старшого слідчого поліції Дніпропетровської області затримали на хабарі

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Поліцейський обіцяв за 2 тис. доларів закрити кримінальну справу, розпочату за фактом ДТП з летальними наслідками

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що поліцейський вимагав від жителя обласного центру 2 тис. доларів. За вказану суму чиновник обіцяв закрити кримінальну справу, розпочату за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками.

Правоохоронці затримали старшого слідчого поліції згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на одній з вулиць Дніпра при отриманні усієї суми хабара.

В даний час вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Управлінням захисту економіки Національної поліції викрили на хабарі у 10 тис. доларів чиновника однієї з районних прокуратур Одеської області.

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили на вимаганні та отриманні хабара розміром 20 тис. доларів виконуючого обов'язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.