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СБУ задержала прокурора на взятке 10 тыс. долларов

Новости » Общество    08.04.2019 - 13:16
СБУ задержала прокурора на взятке 10 тыс. долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокурор сопровождает расследование деятельности группы "черных риелтеров"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и Управлением защиты экономики Нацполиции разоблачили на взятке в 10 тыс. долларов чиновника одной из районных прокуратур Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, было установлено, что прокурор требовал неправомерную выгоду за изменение меры пресечения лицам, которые находятся под следствием.

Районная прокуратура, в частности, сопровождает расследование деятельности группы так называемых "черных риелторов", причастных к завладению недвижимостью граждан на территории одного из районов Одесской области.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательства прокурором взятки в размере 10 тыс. долларов за изменение меры пресечения одному из фигурантов дела.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника на одной из улиц Одессы после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: задержание взяточника (facebook.com/SecurSerUkraine)

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для установления других должностных лиц прокуратуры, возможно причастных к противоправной деятельности.

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили на вымогательстве и получении взятки размером 20 тысяч долларов исполняющего обязанности начальника Главного управления Держгеокадастру в Волынской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве прокуратура совместно с СБУ задержали на вымогательстве и получении взятки бывшего и действующего должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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