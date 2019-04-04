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Руководителя облуправления геокадастра Волыни разоблачили на 20 тыс. долларов взятки

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 00:02
Руководителя облуправления геокадастра Волыни разоблачили на 20 тыс. долларов взятки
Фото: задержание на взятке (facebook.com/prokuror.zru.viyskova)

Военная прокуратура проводит обыски, решаются вопросы о задержании чиновника и его ареста

Правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении взятки размирем 20 тыс. долларов исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Волынской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную прокуратуру Западного региона.

Отмечается, что деньги чиновник требовал за согласование государственной землеустроительной экспертизы проекта землеустройства по отводу земельного участка за пределами населенного пункта.

"3 апреля 2019 средства обнаружено и изъято в полном объеме в ходе проведения личного обыска должностного лица. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", - добавили в прокуратуре.

Также уточнили, что вопрос о задержании правонарушителя, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения будет решен по результатам проведения обысков.

 

Фото: задержание на взятке (facebook.com/prokuror.zru.viyskova)

Напомним, во Львове суд решил арестовать директора коммунального предприятия "Збиранка" Виталия Филина, подозреваемого в вымогательстве 4,7 миллиона гривен взятки. Ему предоставили право альтернативы в виде залога 405 тыс. гривен.

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