Старша школа по-новому: що зміниться для учнів уже з 2027 року

Що зміниться для старшокласників

З вересня 2026 року реформу старшої профільної школи пілотують 150 академічних ліцеїв. У 2027 році її планують поширити на понад 2 тисячі закладів освіти.

Нова модель передбачає, що обов'язкові предмети залишаться, але учні отримають більше часу на курси, які відповідають їхнім інтересам.

У 10 класі школярі зможуть спробувати різні профілі навчання, а в 11-12 класах - поглиблено вивчати обрані предмети.

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Також у старшій школі планують збільшити кількість практичних занять. Наприклад, на уроках природничих дисциплін учні зможуть самостійно формулювати гіпотези, проводити експерименти, аналізувати результати та робити висновки.

Зміниться й оцінювання: вчителі враховуватимуть не лише правильність відповіді, а й те, як учень дійшов до неї, чи зміг перевірити припущення та виправити помилки.

У ліцеях облаштовують лабораторії

Для практичного навчання школи отримують сучасні лабораторії та STEM-простори. Проєкт Modern Learning Spaces охоплює 250 закладів освіти у 22 областях України.

Шкільні команди за підтримки фахівців визначають, як облаштувати приміщення, які меблі та обладнання потрібні для досліджень і практичних занять.

У межах проєкту школи також отримують підтримку для організації навчального простору відповідно до своїх освітніх потреб.

Коли реформу впровадять по всій Україні

З вересня 2026 року нову модель навчання тестують у 150 академічних ліцеях. Їхній досвід має допомогти підготувати національне впровадження старшої профільної школи.

У 2027 році реформу планують поширити на понад 2 тисячі академічних ліцеїв по всій Україні.

Під час упровадження змін Міністерство освіти і науки передбачає методичну підтримку та навчання вчителів, щоб допомогти їм перейти до нових програм і форматів роботи.