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Релігійна громада Чернівців вийшла з підпорядкування Москви

Новини » Суспільство    24.12.2018 - 06:00
Релігійна громада Чернівців вийшла з підпорядкування Москви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громада прибрала зі своєї назви всі згадки про РФ

Старообрядницька релігійна громада Чернівців заявила про вихід з підпорядкування Московської митрополії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, релігійна громада прибрала зі своєї назви і статуту будь-яку згадку про країну-агресора.

"Старообрядницька релігійна громада, храм якої знаходиться на вулиці Олега Кошового у Чернівцях, офіційно заявила про рішення вийти з підпорядкування Московської митрополії Російської старообрядницької церкви і прибрала зі своєї назви і статуту будь-яку згадку про країну-агресора. Тепер ця громада буде діяти автономно", – розповів головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької облдержадміністрації Сергій Бухаров.

Повідомляється, що бажанню громади порвати з Москвою передувало рішення клерикального центру РФ щодо зняття з батька Леонтія сану священика.

Зазначено, що всупереч волі Росії, він продовжив служити в храмі, незважаючи на погрози відлучення. Обласна рада церков стала на захист батька Леонтія, його підтримали всі конфесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися в Російську православну церкву.

Як повідомляло РБК-Україна, предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній впевнений, що рішення Верховної ради про перейменування УПЦ МП не викличе протистоянь.

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