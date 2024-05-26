В Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия

Жители Староконстантинова в Хмельницкой области сообщают об исчезновении электроэнергии в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Местные паблики сообщают, что пуски ракет по Староконстантинову были комбинированными - после ракет Х-101 ударили "Кинжалы".

Свет в домах местных жителей исчез после ракетной атаки россиян по городу. На сайте Хмельницкоблэнерго отсутствует информация об аварийных отключениях электроэнергии.

Масштабный обстрел Украины

В ночь на воскресенье, 26 мая, около 2:30 сообщалось о вероятном пуске ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3.

Около 3 ночи в Украине была объявлена масштабная тревога из-за пуска россиянами ракет стратегической авиацией.

В 4:28 Воздушные силы сообщили о взлете истребителя МиГ-31 и пуске аэробаллистической ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова.

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