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Стародубцева вперше в кар'єрі пробилася на US Open

Нью-Йорк, Четвер 22 серпня 2024 20:11
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Стародубцева вперше в кар'єрі пробилася на US Open Фото: Юлія Стародубцева виступить в основній сітці мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Юлія Стародубцева перемогла британську тенісистку Сонай Картал у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open-2024, кваліфікація, фінал

Стародубцева – Картал – 2:1 (2:6, 6:3, 6:3)

Розпочали матч суперниці на рівних. Утім, у четвертому геймі Картал ззовні легко зуміла взяти подачу вітчизняної тенісистки та здобула стратегічну перевагу. Зрештою, британка зуміла її використати, закривши сет зі ще одним брейком за 38 хвилин.

Стародубцева взяла реванш у другій партії. Цього разу стартували опонентки з активного опору на чужих подачах, що призвело до п'яти брейків у перших п'яти геймах. Українка опинилася попереду, а в дев'ятому геймі ще раз узяла подачу Картал і перевела поєдинок у вирішальний сет.

Там Стародубцева з позитивним імпульсом швидко повела (2:0). Утім, британська тенісистка оперативно відігралася. Пішла гра нервів – у третьому геймі представниця України була попереду (40:0), але розгубила перевагу та ледь не віддала подачу Картал.

Стародубцева зуміла опанувати ситуацію. Вона набрала ще два пункти на власних подачах, а у восьмому геймі оформила ще один брейк і вийшла подавати на матч. Зрештою, українська тенісистка дотиснула Картал і вперше в кар'єрі виступить в основній сітці US Open. Загалом там зіграють 7 українок.

До слова, раніше Костюк повернулася в топ-20 рейтингу Жночої тенісної асоціації.

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