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Костюк повернулася в топ-20 найкращих тенісисток світу

Київ, Вівторок 20 серпня 2024 11:58
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Костюк повернулася в топ-20 найкращих тенісисток світу Фото: Марта Костюк залишається найсильнішою серед українок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Марта Костюк піднялася в другий десяток рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Її співвітчизниці Еліна Світоліна та Даяна Ястремська продовжують переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Національна лідерка в тенісі пішла вгору на дві позиції. Тепер вона посідає 19-те місце в світовій класифікації.

Мінімальний прогрес і в Світоліної. Досвідчена спортсменка піднялася на один щабель (28-ме місце), а Ястремська залишилася на 33-й позиції. На дві сходинки опустилася Ангеліна Калініна (54-те місце), а от Леся Цуренко втрималася на попередніх рубежах (82-ге).

До другої сотні рейтингу WTA потрапили ще чотири українки. Дарія Снігур і Юлія Стародубцева піднялися на одну позицію, а їхня досвідченіша співвітчизниця Катаріна Завацька втратила дві. На 200-те місце злетіла Анастасія Соболєва (+16 позицій).

Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек. Польська тенісистка забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі, а от позаду знову зав'язалася інтрига. Аріна Сабаленко з Білорусі обійшла американку Корі Гауфф і вийшла на друге місце.

Костюк повернулася в топ-20 найкращих тенісисток світу

До слова, напередодні Снігур і Стародубцева здолали перше коло кваліфікації US Open.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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