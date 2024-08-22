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Стародубцева впервые в карьере пробилась на US Open

Нью-Йорк, Четверг 22 августа 2024 20:11
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Стародубцева впервые в карьере пробилась на US Open Фото: Юлия Стародубцева выступит в основной сетке мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Юлия Стародубцева победила британскую теннисистку Сонай Картал в финале квалификации Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open-2024, квалификация, финал

Стародубцева – Картал – 2:1 (2:6, 6:3, 6:3)

Начали матч соперницы на равных. Впрочем, в четвертом гейме Картал внешне легко сумела взять подачу отечественной теннисистки и получила стратегическое преимущество. В конце концов британка сумела его использовать, закрыв сет с еще одним брейком за 38 минут.

Стародубцева взяла реванш во второй партии. В этот раз стартовали оппонентки с активного сопротивления на чужих подачах, что привело к пяти брейкам в первых пяти геймах. Украинка оказалась впереди, а в девятом гейме еще раз взяла подачу Картал и перевела поединок в решающий сет.

Там Стародубцева с положительным импульсом быстро повела (2:0). Впрочем, британская теннисистка оперативно отыгралась. Пошла игра нервов – в третьем гейме представительница Украины была впереди (40:0), но потеряла преимущество и едва не отдала подачу Картал.

Стародубцева сумела овладеть ситуацией. Она набрала еще два пункта на собственных подачах, а в восьмом гейме оформила еще один брейк и вышла подавать на матч. В конце концов украинская теннисистка дожала Картал и впервые в карьере выступит в основной сетке US Open. Всего там сыграют 7 украинок.

К слову, ранее Костюк вернулась в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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