ua en ru
Вт, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стародубцева виграла фінал кваліфікації China Open

Пекін, Вівторок 24 вересня 2024 10:13
UA EN RU
Стародубцева виграла фінал кваліфікації China Open Фото: Юлія Стародубцева пробилася в перший основний раунд турніру (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Українка Юлія Стародубцева здолала корейську тенісистку Чан Су Джон на шляху в основну сітку престижних змагань в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, кваліфікація, фінал

Стародубцева – Чан – 2:0 (6:0, 6:2)

Українська тенісистка розпочала зі взятої подачі суперниці. Цей епізод надав Стародубцевій неабиякої впевненості. Як наслідок, у першій партії вона не віддала Чан жодного гейму та повісила "бублик" усього за 26 хвилин.

У другому сеті конкуренції було більше. Упродовж партії було дві серії обміну брейками. Щоправда, в обох випадках Стародубцева двічі брала подачі кореянки, а от опонентка відповідала лише однією.

У восьмому геймі українка вийшла подавати на матч. Чан намагалася опиратися до останнього, зокрема одного разу рахунок був рівним (40:40). Однак, із другої спроби Стародубцева реалізувала матчбол і розширила список вітчизняних тенісисток в основній сітці змагань до п'яти.

Суперниця українки в першому раунді визначиться згодом. Напередодні перших опоненток дізналися Ангеліна Калініна та Леся Цуренко – американка Бернарда Пера та болгарська тенісистка Вікторія Томова відповідно. Натомість Марта Костюк і Даяна Ястремська розпочнуть турнір із другого кола.

До слова, раніше Стародубцева оновила персональний рекорд у рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"
Зеленський про закінчення війни: "Ми ближче до миру, ніж ми думаємо"
DAILY
Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління