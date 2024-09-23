ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Костюк зберегла статус першої ракетки України, Стародубцева оновила особистий рекорд

Київ, Понеділок 23 вересня 2024 10:29
UA EN RU
Костюк зберегла статус першої ракетки України, Стародубцева оновила особистий рекорд Фото: Марта Костюк прагне завершити рік у першій двадцятці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк втрималася в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), а її співвітчизниця Юлія Стародубцева продовжила прогрес на шляху до першої сотні класифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

22-річна тенісистка залишилася національною лідеркою у тенісі, зберігши 18-му позицію в списку найсильніших. До свого активу вона записала 2493 залікових балів.

Після Костюк інші українки покращили становище. Навіть Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон і лягла на операційний стіл, піднялася на 27-ме місце. Далі розташувалися Даяна Ястремська (35-та позиція), Ангеліна Калініна (48-ма) та Леся Цуренко (88-ма).

Стародубцева піднялася на 115-те місце в рейтингу WTA та оновила особистий рекорд. Упродовж тижня вона пішла вгору на три позиції. Тим часом Дарія Снігур опинилася на 124-й позиції, а Катаріна Завацька втратила дві й тепер іде на 174-й сходинці.

Мінімальні зміни відбулися в топ-10 класифікації. Полька Іга Свьонтек залишилася першою ракеткою світу, а Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Джессіка Пегула можуть лише марити лідерством. Повернулася до першої десятки чеська тенісистка Барбора Крейчікова.

Костюк зберегла статус першої ракетки України, Стародубцева оновила особистий рекорд

До слова, раніше Костюк програла в 1/4 фіналу Korea Open росіянці Шнайдер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
NEWS
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади