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Стародубцева выиграла финал квалификации China Open

Пекин, Вторник 24 сентября 2024 10:13
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Стародубцева выиграла финал квалификации China Open Фото: Юлия Стародубцева пробилась в первый основной раунд турнира (odusports.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Юлия Стародубцева одолела корейскую теннисистку Чан Су Джон на пути в основную сетку престижных соревнований в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, квалификация, финал

Стародубцева – Чан – 2:0 (6:0, 6:2)

Украинская теннисистка начала со взятой подачи соперницы. Этот эпизод придал Стародубцевой уверенность. Как следствие, в первой партии она не отдала Чан ни одного гейма и повесила "баранку" всего за 26 минут.

Во втором сете конкуренции было побольше. В течение партии было две серии обмена брейками. Правда, в обоих случаях Стародубцева дважды брала подачи кореянки, а вот оппонентка отвечала только одной.

В восьмом гейме украинка вышла подавать на матч. Чан пыталась сопротивляться до последнего, в том числе однажды счет равнялся (40:40). Однако со второй попытки Стародубцева реализовала матчбол и расширила список отечественных теннисисток в основной сетке соревнований до пяти.

Соперница украинки в первом раунде определится со временем. Накануне первых оппоненток узнали Ангелина Калинина и Леся Цуренко – американка Бернарда Пера и болгарская теннисистка Виктория Томова соответственно. Зато Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут турнир со второго круга.

К слову, ранее Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

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