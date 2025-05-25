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Стародубцева, попри поразку в кваліфікації, зіграє в основі "Ролан Гаррос": як це можливо?

Фото: Юлія Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Юлія Стародубцева (WTA 81) зіграє в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції-2025. Вона стала шостою українкою на французькому мейджорі.

Як українка отримала другий шанс 

Стародубцева яка була першим номером посіву в кваліфікації, поступилася у фінальному раунді відбору Сарі Бейлек з Чехії (0:6, 4:6). Але отримала другий шанс: в основній сітці в статусі "лакі-лузера" українка замінила Сорану Кирстю з Румунії, що відмовилася від участі в турнірі.

У першому колі українка зіграє проти Тамари Корпач з Німеччини (WTA 148). Матч заплановано на понеділок, 26 травня.

Таким чином, Стародубцева стала шостою вітчизняною спортсменкою в основі.

Українки в основній сітці "Ролан Гаррос"-2025

Вже вийшли до другого кола:

  • Еліна Світолінаперемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:1, 6:1)
  • Даяна Ястремська – перемогла Дестані Аяву з Австралії (7:5, 6:1)

Зіграють у першому колі:

  • Анастасія Соболєва – Діана Шнайдер
  • Марта Костюк – Сара Бейлек (Чехія)
  • Ангеліна Калініна – Еліна Аванесян (Вірменія)
  • Юлія Стародубцева – Тамари Корпач (Німеччина)

Стародубцева на Грендслемах

Це буде другий виступ Юлії в основі "Ролан Гаррос". Рік тому вона пройшла кваліфікацію, але поступилась у першому колі головного турніру Крістіні Букші з Іспанії в двох сетах.

Загалом Стародубцева має досвід виступів в основних змаганнях на всіх Грендслемах. Найкраще досягнення – вихід до другого кола на Вімблдоні-2024.

Раніше написали про рекордні призові, які українки отримають на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.

Також повідомили, хто з українок зіграє в основі Вімблдона-2025.

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