Стародубцева, несмотря на поражение в квалификации, сыграет в основе "Ролан Гаррос": как это возможно?

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA 81) сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции-2025. Она стала шестой украинкой на французском мэйджоре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Стародубцева которая была первым номером посева в квалификации, уступила в финальном раунде отбора Саре Бейлек из Чехии (0:6, 4:6). Но получила второй шанс: в основной сетке в статусе "лаки-лузера" украинка заменила отказавшуюся от участия в турнире Сорану Кирстю из Румынии.
В первом круге украинка сыграет против Тамары Корпач из Германии (WTA 148). Матч запланирован на понедельник, 26 мая.
Таким образом, Стародубцева стала шестой отечественной спортсменкой в основе.
Украинки в основной сетке "Ролан Гаррос"-2025
Уже вышли во второй круг:
Сыграют в первом круге:
Это будет второе выступление Юлии в основе "Ролан Гаррос". Год назад она прошла квалификацию, но уступила в первом круге главного турнира Кристине Букше из Испании в двух сетах.
Стародубцева имеет опыт выступлений в основных соревнованиях на всех Грэндслемах. Лучшее достижение - выход во второй круг на Уимблдоне-2024.
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