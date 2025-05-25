Посадила суперницю на шпагат: Світоліна з розгрому стартувала на "Ролан Гаррос"-2025 (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті Франції, обігравши у стартовому матчі туркеню Зейнеп Сонмез в двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

"Ролан Гаррос", 1-ше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) – 6:1, 6:1

Як пройшла гра

Це був перший очний матч між спортсменками. Суперниця Світоліної – 76-та ракетка світу та лідерка турецького тенісу, не змогла нав'язати боротьбу на корті.

В першому сеті українка повністю контролювала гру, вигравши його за 32 хвилини. Вона оформила три брейки, а єдиний гейм віддала суперниці, вже за рахунку 4:0 на свою користь.

Друга партія пройшла за схожим сценарієм. Українка також стрімко пішла у відрив – 4:0, після чого дозволила туркені завоювати один бал. А завершила сет з аналогічним результатом – 6:1. Гра тривала 1 годину та 13 хвилин.

В одному з розіграшів стався цікавий епізод: Світоліна так заганяла Сонмез по кутах, що суперниця, відбиваючи безжальні удари українки, змушена була сісти на шпагат. Втім, і це її не врятувало.

İşte toprak kort tenisi



Zeynep Sönmez ve Elina Svitolina arasında oynanan o güzel ralli #RolandGarros



pic.twitter.com/PmJQ9nCdyh — TenisHaberleri (@SadeceTenis) May 25, 2025

Що означає перемога Світоліної

Це була вже 12-та поспіль перемога українки в першому раунді "Ролан Гаррос", де вона ще жодного разу не програвала на старті. Та 30-м виграшем Світоліної в одиночному розряді паризького турніру загалом.

У другому колі перша ракетка України зустрінеться з переможницею пари Лаура Зігемунд (Німеччина) – Анна Бондар (Угорщина).