Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025

Хто така Юлія Стародубцева

25-річна тенісистка родом з Каховки. Тенісом займається з 10-ти років. У 2016 році стала переможницею чемпіонату України. Але згодом взяла перерву в кар'єрі, вступивши до одного з університетів США.

Повернулась до професіонального тенісу в 2023-му. Виграла чотири титули в одиночному та один у парному розрядах на турнірах ITF Women's World Tennis Tour.

Різкий стрибок зробила в 2024 році. Дебютувала в основних сітках усіх чотирьох "мейджорів" сезону. А в світовій табелі про ранги вперше увійшла до топ-100.

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