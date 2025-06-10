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Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025

Фото: Юлія Стародубцева – 13-та мільйонерка в українському тенісі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

25-річна українська тенісистка Юлія Стародубцева подолала символічну позначку у мільйон доларів заробітку на професійних турнірах.

Рекордні призові в Парижі

Мільйонеркою четверта ракетка України (67-ма – у світі) офіційно стала після успішного виступу на "Ролан Гаррос"-2025.

У Парижі  Стародубцева зіграла як в одиночному, так і в парному розряді, за що сумарно отримала 181 750 євро (понад 205 тисяч доларів) призових. Це дозволило їй довести загальну суму заробленого за кар'єру до 1 160 878 в американській валюті.

Усі мільйонерки в українському тенісі

Таким чином, Стародубцева стала 13-ю представницею України в жіночому турі, якій вдалося заробити понад мільйон доларів.

Повний список вітчизняних тенісисток-мільйонерок (у доларах США):

  1. Еліна Світоліна – 26 066 367
  2. Леся Цуренко – 6 898 716
  3. Марта Костюк – 5 940 988
  4. Даяна Ястремська – 5 410 585
  5. Ангеліна Калініна – 4 321 198
  6. Катерина Бондаренко – 4 321 117
  7. Людмила Кіченок – 3 128 865
  8. Катерина Байндл – 2 909 288
  9. Олена Бондаренко – 2 785 303
  10. Надія Кіченок – 1 846 580
  11. Ольга Савчук – 1 642 228
  12. Юлія Стародубцева - 1 160 878
  13. Тетяна Перебийніс – 1 148 734

Чи далеко до світового рекорду

Для порівняння: найбільше призових за всю історію жіночого тенісу заробила америаканка Серена Вільямс - 94 816 730 доларів. Це майже вдвічі більше, ніж в її сестри Венус, яка посідає другу сходинку з приблизно 42.6 млн.

Хто така Юлія Стародубцева

25-річна тенісистка родом з Каховки. Тенісом займається з 10-ти років. У 2016 році стала переможницею чемпіонату України. Але згодом взяла перерву в кар'єрі, вступивши до одного з університетів США.

Повернулась до професіонального тенісу в 2023-му. Виграла чотири титули в одиночному та один у парному розрядах на турнірах ITF Women's World Tennis Tour.

Різкий стрибок зробила в 2024 році. Дебютувала в основних сітках усіх чотирьох "мейджорів" сезону. А в світовій табелі про ранги вперше увійшла до топ-100.

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