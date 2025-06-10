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Стародубцева официально стала миллионершей после выступлений на "Ролан Гаррос"-2025

Фото: Юлия Стародубцева - 13-я миллионерша в украинском теннисе (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

25-летняя украинская теннисистка Юлия Стародубцева преодолела символическую отметку в миллион долларов заработка на профессиональных турнирах.

Рекордные призовые в Париже

Миллионершей четвертая ракетка Украины (67-я - в мире) официально стала после успешного выступления на "Ролан Гаррос"-2025.

В Париже Стародубцева сыграла как в одиночном, так и в парном разряде, за что суммарно получила 181 750 евро (более 205 тысяч долларов) призовых. Это позволило ей довести общую сумму заработанного за карьеру до 1 160 878 в американской валюте.

Все миллионерши в украинском теннисе

Таким образом, Стародубцева стала 13-й представительницей Украины в женском туре, которой удалось заработать более миллиона долларов.

Полный список отечественных теннисисток-миллионерш (в долларах США):

  1. Элина Свитолина - 26 066 367
  2. Леся Цуренко - 6 898 716
  3. Марта Костюк - 5 940 988
  4. Даяна Ястремская - 5 410 585
  5. Ангелина Калинина - 4 321 198
  6. Екатерина Бондаренко - 4 321 117
  7. Людмила Киченок - 3 128 865
  8. Екатерина Байндл - 2 909 288
  9. Елена Бондаренко - 2 785 303
  10. Надежда Киченок - 1 846 580
  11. Ольга Савчук - 1 642 228
  12. Юлия Стародубцева - 1 160 878
  13. Татьяна Перебийнис - 1 148 734

Далеко ли до мирового рекорда

Для сравнения: больше всего призовых за всю историю женского тенниса заработала американка Серена Уильямс - 94 816 730 долларов. Это почти вдвое больше, чем у ее сестры Венус, которая занимает вторую строчку с примерно 42.6 млн.

Кто такая Юлия Стародубцева

25-летняя теннисистка родом из Каховки. Теннисом занимается с 10-ти лет. В 2016 году стала победительницей чемпионата Украины. Но впоследствии взяла перерыв в карьере, поступив в один из университетов США.

Вернулась к профессиональному теннису в 2023-м. Выиграла четыре титула в одиночном и один в парном разрядах на турнирах ITF Women's World Tennis Tour.

Резкий скачок сделала в 2024 году. Дебютировала в основных сетках всех четырех "мэйджоров" сезона. А в мировой табели о рангах впервые вошла в топ-100.

Ранее сообщили с кем и когда сыграет сборная Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна ЯстремскаяСерена Уильямс