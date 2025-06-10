Стародубцева официально стала миллионершей после выступлений на "Ролан Гаррос"-2025

25-летняя украинская теннисистка Юлия Стародубцева преодолела символическую отметку в миллион долларов заработка на профессиональных турнирах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Миллионершей четвертая ракетка Украины (67-я - в мире) официально стала после успешного выступления на "Ролан Гаррос"-2025.
В Париже Стародубцева сыграла как в одиночном, так и в парном разряде, за что суммарно получила 181 750 евро (более 205 тысяч долларов) призовых. Это позволило ей довести общую сумму заработанного за карьеру до 1 160 878 в американской валюте.
Таким образом, Стародубцева стала 13-й представительницей Украины в женском туре, которой удалось заработать более миллиона долларов.
Полный список отечественных теннисисток-миллионерш (в долларах США):
Для сравнения: больше всего призовых за всю историю женского тенниса заработала американка Серена Уильямс - 94 816 730 долларов. Это почти вдвое больше, чем у ее сестры Венус, которая занимает вторую строчку с примерно 42.6 млн.
25-летняя теннисистка родом из Каховки. Теннисом занимается с 10-ти лет. В 2016 году стала победительницей чемпионата Украины. Но впоследствии взяла перерыв в карьере, поступив в один из университетов США.
Вернулась к профессиональному теннису в 2023-м. Выиграла четыре титула в одиночном и один в парном разрядах на турнирах ITF Women's World Tennis Tour.
Резкий скачок сделала в 2024 году. Дебютировала в основных сетках всех четырех "мэйджоров" сезона. А в мировой табели о рангах впервые вошла в топ-100.
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