Світоліна та інші українки отримали на "Ролан Гаррос" рекордні призові: відомі точні суми
Стали відомі офіційні суми призових, які отримали українські тенісистки за виступи у Відкритому чемпіонаті Франції 2025 року. Цифри значно вищі, ніж раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Sports.
Як виросли суми
Справа у тому, що призовий фонд турніру зріс на 5,21 відсотка у порівнянні з минулим роком. Збільшення торкнулося усіх стадій – від кваліфікації до фіналів.
Так чемпіони одиночних змагань серед чоловіків і жінок отримають по 2,55 мільйона євро. А в парних розрядах переможці поділять 590 тисяч євро на двох.
За участь у першому раунді основної сітки кожен тенісист отримав 78 тисяч євро. Учасникам кваліфікації була гарантована 21 тисяча, а ті, хто пройшли відбір, додатково заробили ще 43 тисячі.
Загалом організатори "Ролан Гаррос" четвертий сезон поспіль збільшують призові: за цей час суми виросли на понад 60 відсотків.
Що отримали українки
Тож, виходячи з названих цифр, українські тенісистки, які на цьогорічному турнірі встановили національне досягнення, отримають на власні банківські рахунки такі суми.
Найбільший грошовий приз дістанеться Еліні Світоліній (№14 WTA), яка зупинилась у чвертьфіналі одиночного турніру – 440 тисяч євро.
Даяна Ястремська (№48 WTA) та Юлія Стародубцева (№81 WTA), які пробилися до третього раунду, заробили по 168 тисяч євро. Окрім того, Ястремська отримає 8 750 євро за участь у першому колі парного розряду, а Стародубцева – 13 750 євро за вихід у друге коло в парі.
Ангеліна Калініна (№113 WTA), яка дійшла до другого раунду, заробила 117 тисяч євро, а також 8 750 євро за гру в першому колі парного турніру.
Марта Костюк (№26 WTA) та Анастасія Соболєва (№230 WTA), які завершили боротьбу вже після першого раунду одиночного розряду, поповнили свій рахунок на 78 тисяч євро кожна.
Людмила Кіченок за вихід в чвертьфінал у міксті отримає 40 тисяч євро до яких додасть 8 750 – за участь у першому колі в жіночій парі.
А її сестра Надія Кіченок, яка зіграла лише один матч у жіночому парному розряді, обмежиться 8 750 євро.
Раніше повідомили, що Світоліну номінували на престижну міжнародну премію та розповіли, як за неї проголосувати.
А ще писали про те, що Світоліна стала лідером сезону.