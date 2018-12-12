В Старобельское СИЗО привезли 42 заключенных из Луганска

Иллюстративное фото (facebook.com/DenysChernyshov)

После процесса идентификации осужденные украинскими судами лица будут этапированы в учреждения исполнения наказаний в соответствии с режимом содержания

Перемещенные из Луганска для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях 42 осужденных сейчас находятся на территории Старобельского следственного изолятора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook заместителя министра юстиции Дениса Чернышева.

Чернышев отметил, что после процесса идентификации осужденные украинскими судами лица будут этапированы в учреждения исполнения наказаний в соответствии с режимом содержания и их социальными связями.

"Впереди еще немало работы, ведь, увы, в заложниках "ЛНР" и "ДНР" остаются еще тысячи украинцев. Все они нуждаются в нашей поддержке: и не только те, кто продолжают отбывать наказание, - уже освобожденные лица по тамошним "законам", к сожалению, и до сих пор не имеют правового статуса, что нарушает их конституционные права”, - подчеркнул он.

Отметим, что на подконтрольную Украине территорию сегодня, 12 декабря 2018 года, перевели более 40 осужденных из тюрем в оккупированном Луганске.

Ранее сообщалось, что на заседании в Минске 4 декабря гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовала дату и место перемещение в Украину осужденных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что украинская сторона в ТКГ до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения по обмену пленными.