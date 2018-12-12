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До Старобільського СІЗО привезли 42 ув'язнених із Луганська

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 19:02
До Старобільського СІЗО привезли 42 ув'язнених із Луганська
Іллюстративне фото (facebook.com/DenysChernyshov)

Після процесу ідентифікації засуджені українськими судами особи будуть етаповані до установ виконання покарань відповідно до режиму утримання

Переміщені з Луганська для відбування покарання на підконтрольних Україні територіях 42 засуджених зараз перебувають на території Старобільського слідчого ізолятора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook заступника міністра юстиції Дениса Чернишова.

Чернишов відзначив, що після процесу ідентифікації засуджені українськими судами особи будуть етаповані до установ виконання покарань відповідно до режиму утримання та їхніх соціальних зв`язків.

"Попереду ще чимало роботи, адже, на жаль, у заручниках "ЛНР" та "ДНР" залишаються ще тисячі українців. Усі вони потребують нашої підтримки: і не лише ті, хто продовжує відбувати покарання, - уже звільнені особи за тамтешніми "законами", на жаль, й досі не мають правового статусу, що порушує їхні конституційні права”, - наголосив він.

Відзначимо, що на підконтрольну Україні територію сьогодні, 12 грудня 2018 року, перевели понад 40 засуджених з тюрем в окупованому Луганську.

Раніше повідомлялося, що на засіданні у Мінську 4 грудня гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) узгодила дату і місце переміщення до України засуджених з окупованих районівДонецької та Луганської областей. 

Також повідомлялося, що українська сторона в ТКГ до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.

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